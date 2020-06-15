Силы ПВО России и Египта проведут совместные учения
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что войска ПВО России и Египта в 2021 году проведут совместные учения. Об этом он рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».
По его словам, учения состоятся на российской территории.
«В рамках нашего дальнейшего сотрудничества со специалистами войск ПВО Египта организована работа по проведению совместного учения», — сказал Леонов.
Впервые совместные учения сил ПВО России и Египта прошли в прошлом году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские военные прибыли в Египет на учения ПВО
— «Стрела Дружбы» с участием России впервые началась в Египте