Число вылечившихся от коронавируса среди военных превысило пять тысяч

Больше пяти тысяч российских военных вылечились от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на минобороны.

Общее число выздоровевших гражданских сотрудников составило 560.

По-прежнему болеют 1526 военных, из которых семеро находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.

Также в Минобороны сообщили, что все участники предстоящего парада Победы, который пройдет 24 июня, три раза в неделю сдают тесты на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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