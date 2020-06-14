Началось освящение главного храма ВС России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал церемонию освящения главного храма Вооруженных сил (ВС) России в подмосковном парке «Патриот», сообщает ТАСС.

На церемонии присутствуют начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, а также помощник российского президента Владимир Мединский, передает агентство.

Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие изначально должно было быть приурочено к Дню Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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