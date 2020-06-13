Саудовская Аравия сбила ракету над Наджраном
ПВО Сирии над городом Наджраном сбила баллистическую ракету, которая была запущена с севера Йемена движением хуситов «Ансар Алла», пишет агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
«Совместные силы смогли перехватить и уничтожить баллистическую ракету, выпущенную поддерживаемой Ираном террористической группировкой хуситов из провинции Саада в направлении города Наджран», — сообщает агентство.
По имеющимся данным, ракета была нацелена на гражданские объекты и мирных жителей. Несколько человек получили ранения осколками.
С 2015 года в Йемене идут бои между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами.
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