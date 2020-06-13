В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что в Донбасс прибыли британские военные инструкторы для обучения украинских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о военнослужащих из состава частной военной компании (ЧВК) «Эринис». В ее состав входят бывшие подчиненные британских разведывательных управлений и спецподразделений.

По словам Осадчего, группа разместится на местах действий личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» военнослужащих Украины.

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