Самолеты США и Франции провели разведку у границ России

Пять военных самолетов США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции совершили разведывательные полеты у западных границ России в рамках учений НАТО Baltops-2020. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что самолеты ВВС США RC-135W вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В течение нескольких часов они летели близ Калининградской области в воздушном пространстве Польши.

В это же время два других американских самолета Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевшие из Шяуляя (Литва), провели полет вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве.

Также над Балтикой курсировали самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет-заправщик KC-135.

Кроме того, в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области многочасовой полет совершил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Военно-воздушных сил Франции E-3CF Sentry AWACS.

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