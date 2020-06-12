Госдепартамент США обвинил РФ в провокации турецкой интервенции в Ливии

Госдепартамент США считает, что Россия вмешивалась в дела Ливии, перебрасывая военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера». Такие действия РФ, согласно американской версии, спровоцировали интервенцию со стороны Турции.

По словам помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера, американская сторона обеспокоена действиями России в Ливии.

«Мы обеспокоены притоком в Ливию российской военной техники, оружия и наемников», — заявил Шенкер.

Соединенные Штаты призвали к деэскалации, чтобы ни РФ, ни другая страна не вмешивались в ливийские дела.

В конце мая Госдеп США обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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