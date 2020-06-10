Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что данная система сможет подсказывать пилоту, как лучше поступать в различных ситуациях.

«В новом истребителе все направлено на помощь летчику», — сказал он.

Селиванов добавил, что уже сейчас самолет имеет речевой информатор, который говорит приятным, спокойным голосом. Он активируется лишь если самолет подходит к каким-то ограничениям и при боевом применении.

Также он отметил, что есть перспективные виды вооружений, которые еще не были испытаны, но их предстоит опробовать в скором времени.

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