Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
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Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что данная система сможет подсказывать пилоту, как лучше поступать в различных ситуациях.
«В новом истребителе все направлено на помощь летчику», — сказал он.
Селиванов добавил, что уже сейчас самолет имеет речевой информатор, который говорит приятным, спокойным голосом. Он активируется лишь если самолет подходит к каким-то ограничениям и при боевом применении.
Также он отметил, что есть перспективные виды вооружений, которые еще не были испытаны, но их предстоит опробовать в скором времени.
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