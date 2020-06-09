Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации. Об этом сообщает «Интерфакс»с ссылкой на американские Военно-морские силы .

В ВМС США рассказали, что в течение пяти дней с корабля было невозможно выполнять запуски самолетов.

Как уточняется, поломка произошла в системе электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), которая позволяет разгонять военно-воздушные суда плавнее.

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