Forbes предрек победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в ФРГ приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, передает журнал Forbes.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп решил вывести около 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии к сентябрю на фоне многолетней напряженности в отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу военных расходов страны.

Позже в Forbes был опубликован материал под названием: «До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее».

Автор публикации считает, что любое сокращение американских сил в Европе приведет к ослаблению альянса. Прибалтийские страны являются самой уязвимой территорией, отметил автор, добавив, что уже после 2014 года силам НАТО не удалось бы противостоять «возможному нападению» Москвы на Эстонию, Латвию или Литву.

По оценке Forbes, Россия имеет 760 танков, которые можно оперативно перебросить в данный регион. В то время как у сил Североатлантического альянса — 130, большинство из которых американские. В связи с этим, НАТО не сможет противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе, заключил автор статьи.

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