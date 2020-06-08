Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США

Руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что в настоящее время Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном насчет размещения на своей территории ядерного оружия ВС США. Об этом он сказал в эфире одного из польских телеканалов.

Таким образом, глава BBN отреагировал на слова американского посла в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что США могут отправить свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

«Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров», — цитирует Солоха РИА «Новости».

При этом он отметил, что Польша поддерживает программу ядерного сдерживания НАТО.

15 мая Мосбахер предложила передислоцировать американское ядерное оружие из ФРГ в Польшу, если Берлин от него откажется. Данное заявление появилось на фоне спора, который длится в Германии уже несколько недель, о размещении на территории страны ядерного оружия.

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