Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом в интервью телеканалу NTV сообщил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, осталось провести «технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте».

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

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