Силы ПВО ВКС России отразили условный авиаудар по Москве

Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России во время учений отразили авиудар условного противника по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в учениях приняли участие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», которые осуществили свыше «30 условных ракетных пусков». При этом самолеты Су-35С, Су-34, Су-30СМ и вертолеты Ми-24П использовались в качестве самолетов-разведчиков и беспилотников условного противника.

«В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО- ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», — сообщили в министерстве.

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