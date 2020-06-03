Летние военные сборы российских студентов перенесли

Минобороны России заявило о переносе летних военных сборов для студентов на более поздние срок, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Такое решение аргументируется эпидемиологической обстановкой в стране, а также было принято в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе министерства, большая часть учебных сборов была сдвинута на июль-октябрь 2020 года.

«В некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», — добавили в Минобороны.

Всех молодых людей перед оправкой на сборы сначала направят на медицинское освидетельствование в военные комиссариаты.

В настоящее время в России выявлено уже 423 тыс.заболевших, выздоровели свыше 186 тыс. пациентов, а умерли — 5 037.

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