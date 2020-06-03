Власти США расследуют импорт ванадия из России и Китая

Федеральное правительство США начало рассмотрение вопроса о возможной угрозе национальной безопасности закупки за рубежом ванадия в нынешних объемах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли США.

Как отмечается, данное расследование инициировал министр торговли Уилбур Росс после обращения местных производителей, которые поступили в ноябре.

Расследование проводится на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли, которая дает возможность президенту США вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.

Отмечается, что также ведется рассмотрение промышленной политики России и КНР.

Уведомительное письмо о начале расследования уже направлено главе Пентагона Марку Эсперу7

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