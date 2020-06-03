СМИ США назвали полет B-1B «проблемой для российского флота»

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer («Лансер») Военно-воздушных сил США в ходе полета над Черным морем произвели учения по запуску противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Об этом информирует издание The Drive.

Отмечается, что продемонстрированный американцами и их союзниками военный потенциал может «представлять особенно серьезную проблему для российского флота».

Автор статьи считает, что появление бомбардировщиков в Черноморском регионе является «очевидным сигналом» для России.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ сопроводили их до изменения курса.

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