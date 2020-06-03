Пентагон направил 1,6 тысяч военных в район Вашингтона из-за протестов

Пентагон перебросил около 1,6 тысяч военнослужащих в окрестности столицы Соединенных Штатов в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

Он уточнил, что солдаты регулярных войск размещены не в самом Вашингтоне, а на военных базах в вашингтонской агломерации.

Военные находятся «в состоянии повышенной готовности», пока они не помогают гражданским властям в их действиях, добавил представитель Пентагона.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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