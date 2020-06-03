В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил предложение американского сенатора Роберта Менендеса законодательно обязать власти Соединенных Штатов к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить главу государства в действиях, наносящих ущерб договору. Об этом сообщает RT.

По мнению Шерина, в настоящее время в США идет предвыборная кампания, и оппоненты президента Дональда Трампа должны делать все наоборот.

«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — считает Шерин.

Ранее в МИД России сообщили, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

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