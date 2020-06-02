На Украине назвали условие для проведения обмена удерживаемыми лицами с РФ
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условие для проведения обмена удерживаемыми лицами в рамках встречи с помощником канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что таким условием является предоставление доступа к удерживаемым лицам представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).
Глава офиса украинского лидера уточнил, что прошлые обмены в формате «всех на всех» были проведены успешно. Однако, по его мнению, для проведения следующих этапов обмена необходимо участие МККК.
Ермак также подчеркнул, что Украина поддерживает важность скорейшей реализации договоренностей, установленных в рамках парижского саммита.
В апреле этого года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.
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