Шойгу обсудил с Эспером ситуацию в сфере контроля над вооружениями
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Марком Эспером ситуацию в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, российский министр выразил обеспокоенность в связи с решением американских властей по выходу из международных договоров в данной сфере, в том числе ДОН.
Шойгу также отметил, что Россия готова к обсуждениям вопросов международной безопасности с коллегами из США.
Кроме того, в рамках телефонного разговора глава Минобороны России предложил Эсперу провести обмен опытом между военными специалистами в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
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