Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны. Об этом говорится в указе Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, опубликованном на онлайн-портале правовой информации.
Кроме того, ядерный арсенал может быть применен в случае угроз существования государства при применении обычного оружия.
«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения»», — сказано в тексте документа.
Также Россия оставляет за собой право применения ядерного арсенала в случае риска потери управления ядерными силами при «воздействии» противника.
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
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