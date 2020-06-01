Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.

По его словам, сухопутные и береговые войска флота получат свыше «180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики».

Моисеев также сообщил, что испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, будут продолжаться. Он отметил, что такое вооружение «позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».