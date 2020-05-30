В США заявили, что могут отправить в Тунис военных из-за России

В США заявили, что Вашингтон может отправить в Тунис дополнительную бригаду военнослужащих, основной причиной называют Россию, которую подозревают во вмешательстве в дела региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

Отмечается, что в пятницу, 29 мая, глава командования генерал Стивен Таунсенд переговорил с министром обороны Туниса Имедом Хазги.

«По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности», — приводятся слова генерала.

Таунсенд также выразил сожаление относительно того, что африканских партнеров Соединенных Штатов «осаждают злонамеренные деятели и террористические сети».

Ранее Американские военные заявили о том, что Россия перебросила авиацию в Ливию. Для того, чтобы остаться неопознанным, истребитель, который туда отправился, был якобы перекрашен. США также выразили мнение, что «сейчас невозможно отрицать» причастность России к конфликту. Москва опровергла подобные заявления, подчеркнув, что поддерживает позицию решения внутренних проблем Ливии мирным путем.

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