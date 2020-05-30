Генерал ВС США опасается, что Россия готовит плацдарм в Ливии

Заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд выразил опасение, что Россия перебрасывает боевую авиацию в Ливию, чтобы подготовить себе плацдарм в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс»

Он считает, что Россия оказывает поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее командующему Халифе Хафтару «не ради победы в войне, а ради закрепления» в Ливии.

По словам Хэдфилда, Россия через Иран и Сирию направила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, которые теперь базируются на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, находящейся под контролем ЛНА.

Ранее Москва опровергла заявление Пентагона о переброске Россией военных и авиации в Ливию.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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