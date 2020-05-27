Названы сроки поставок новейших ракет «Бронебойщик» в войска

Исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» начнут в 2021 году, передает РИА «Новости».

По его словам, корпорация полностью готова к производству оружия, в ближайшее время начнется подготовка документов к принятию ракет на вооружение. Кроме того, «Техмаш» за свой счет изготовил партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации.

«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Кочкин напомнил, что испытания ракеты прошли в прошлом году.

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