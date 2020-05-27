В России обнародовали уникальные документы о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» уникальные документы о советских и иностранных танках, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе компании, было передано 25 единиц уникальной технической документации, в частности, отчеты по испытаниям боевых машин и их отдельных инновационных узлов, руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы и фотоальбомы.

Все документы датированы серединой 1930-х — первой половиной 1940-х годов. В них содержится информация не только о советских машинах, но и о германских, американских и английских танках и самоходных артиллерийских установках. Кроме того, среди документов есть отчеты по испытанию двух машин Т-34 в мае 1941 года.

В пресс-службе УВЗ подчеркнули, что переданные документы имеют большое научно-историческое значение.

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