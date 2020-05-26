Еще почти 100 военных вылечились от коронавируса
Еще 98 российских военных выздоровели после коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 3062 военных.
В Минобороны добавили, что последние недели число выздоровлений превышает число заражений коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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