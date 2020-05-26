Президент РФ Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы — 24 июня. Об этом он заявил в ходе совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Путин отдал приказ о подготовке к проведению парада.

Президент приказал обеспечить самые строгие требования безопасности.

«Риски для всех участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», — отметил Путин.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.