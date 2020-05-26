Губернатор сообщил детали жесткой посадки Ми-8 на Чукотке

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли три члена экипажа и техник. Об этом пишет ТАСС.

Копин также выразил соболезнования семьям погибших.

По предварительным данным, к падению летательного аппарата привели технические неполадки. Пожар на месте крушения вертолета потушен.

В Минобороны завили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На место инцидента была выслана комиссия главного командования ВКС России.

Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В результате жесткой посадки Ми-8 на Чукотке погибли четыре военнослужащих

— На сутки введен запрет на полеты военных Ми-8 после ЧП на Чукотке