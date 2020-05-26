На сутки введен запрет на полеты военных Ми-8 после ЧП на Чукотке

Полеты военных вертолетов Ми-8 временно приостановлены после жесткой посадки данной модели на Чукотке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Запрет будет действовать до выяснения причин крушения Ми-8, пока его ввели на 24 часа.

По предварительным данным Минобороны России, к падению летательного аппарата привели технические неполадки.

В Минобороны завили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На место инцидента была выслана комиссия главного командования ВКС России.

Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

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