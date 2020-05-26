В Минобороны прокомментировали жесткую посадку Ми-8 на Чукотке
В Министерстве обороны России прокомментировали жесткую посадку военного вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет возле аэродрома «Угольные копи».
В министерстве добавили, что экипаж вертолета в составе четырех человек погиб в результате инцидента.
«К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России», — добавили в Минобороны.
Причиной падения самолета, согласно предварительным данным, стала техническая неисправность.
Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. В результате погибли четыре человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В экстренных службах назвали возможную причину падения Ми-8
— Власти Чукотки подтвердили гибель 4 человек во время жесткой посадки Ми-8