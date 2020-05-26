Власти Чукотки подтвердили гибель 4 человек во время жесткой посадки Ми-8
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Власти Чукотки подтвердили данные о том, что во время жесткой посадки военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел во время посадки вертолета в аэропорту Анадыря.
Всего в вертолете находились четыре человека, по предварительной информации, они погибли.
Представитель власти также рассказал, что Ми-8 упал с высоты 15 метров. Вертолет занимался проведением контрольного вывешивания.
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