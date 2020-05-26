Минобороны РФ получит ещ два спутника связи «Меридиан-М»

Министерство обороны России заказало два космических аппарата связи «Меридиан-М». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Спутники будут изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

Контракт на изготовление аппаратов связи был заключен ведомством в мае 2020 года.

По словам собеседника агентства, изготовленные спутники предоставят возможность загрузить мощности сибирского предприятия.

Ранее первые два модернизированных спутника «Меридиан-М» были выведены на орбиту в 2019 — 2020 годах.

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