Минобороны РФ получит ещ два спутника связи «Меридиан-М»
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Министерство обороны России заказало два космических аппарата связи «Меридиан-М». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Спутники будут изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».
Контракт на изготовление аппаратов связи был заключен ведомством в мае 2020 года.
По словам собеседника агентства, изготовленные спутники предоставят возможность загрузить мощности сибирского предприятия.
Ранее первые два модернизированных спутника «Меридиан-М» были выведены на орбиту в 2019 — 2020 годах.
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