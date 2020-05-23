Российские Ту-142М3 пролетели над Тихим океаном

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Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 выполнили полет над водами Тихого океана, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Тихоокеанского флота России.

Длительность полета составила 12 часов, указано в сообщении.

Отмечается, что при проведении полета российская сторона соблюдала международные правила.

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