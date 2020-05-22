Глава Пентагона: США недостаточно 355 кораблей для противостояния РФ и КНР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военно-морским силам США не хватит 355 кораблей для эффективного сдерживания России и Китая на море, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, причем его состав будет отличаться от нынешнего. Я думаю, что 355 кораблей будет мало», — сказал Эспер.

По его мнению, ВМС страны следует сделать упор на производство небольших надводных кораблей и подводных лодок.

Он также сказал, что считает американский флот лучшим в мире, но его необходимо развивать и в дальнейшем, чтобы справиться «с почти сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия».

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по доведению численности ВМС США до 355 судов. В настоящее время у Соединенных Штатов есть менее 300 готовых к немедленному выполнению задач боевых кораблей.

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