США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова.

По его словам, внешнеполитическое ведомство получило от американского посольства официальную ноту в пятницу, 22 мая.

Рябков рассказал, что в ней указано, что правительство США решило «запустить процедуру выхода» из данного соглашения.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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