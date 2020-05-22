Источник: силовики вступили в бой с боевиками в дагестанском лесу

Силовики вступили в бой с боевиками в лесу, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам источника, боеконтакт случился в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул.

Других подробностей он не привел.

Однако источник рассказал, что, по оперативной информации, в розыске числились пять человек. Пока не удалось выяснить точное число бандитов, засевших в лесном массиве, добавил собеседник агентства.