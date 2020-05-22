На Украине перенесли сроки окончания строительства «Стены» на границе с РФ

На Украине планируют до 2025 года отложить реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, Государственная пограничная служба Украины уже направила в центральные органы исполнительной власти страны проект постановления о продлении сроков строительства.

В соответствующем документе указано, что перенос сроков обусловлен сокращением финансирования этого проекта, а также ростом стоимости строительных материалов и работ.

До этого строительство стены планировалось закончить в 2021 году.

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