Госдеп: США обсуждали с союзниками выход из Договора по отрытому небу

США консультировались с союзниками перед принятием решения о выходе из Договора по открытому небу, заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в ходе брифинга.

Решение о выходе из договора стало «кульминацией» многомесячных обсуждений с союзниками США и партнерами по договору, отметил Форд. Он добавил, что Соединенные Штаты неоднократно запрашивала мнение других сторон, чтобы убедиться, что «что у них была возможность высказать любые опасения».

По результатам данных консультаций было решено, что «больше не в интересах США продолжать участие в договоре», подчеркнул помощник госсекретаря.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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