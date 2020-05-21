Глава МИД Германии выразил сожаление по решению Трампа о выходе из ДОН

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал решение США о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «очень сожалеет» в связи с таким решением американского президента Дональда Трампа.

Министр также добавил, что немецкая сторона намерена соблюдать соглашение и дальше, а также предпринять усилия для его дальнейшего сохранения.

«Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет», — подчеркнул Маас.

Он уточнил, что Германия совместно с другими странами намерена предпринять попытку убедить американских представителей пересмотреть принятое ими решение.

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