Британия заявила о верности Договору по открытому небу на фоне решения США

Официальный представитель британского правительства заявил о приверженности страны Договору по открытому небу, передает РИА «Новости».

Британия продолжает работать в интересах общей безопасности. Однако в британском парламенте с пониманием отнеслись к решению «ближайшего союзника» — США выйти из соглашения.

«Правительство Британии понимает их [США] беспокойство относительно несоблюдения со стороны России», — добавил представитель.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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