Фрегаты Черноморского флота РФ провели учебные стрельбы
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Фрегаты Черноморского флота России «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя ЧФ Алексея Рулева.
По его словам, экипажи военных кораблей выполнили подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук.
Рулев отметил, что они успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели.
Учения прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ России на 2020 учебный год.