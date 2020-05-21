Фрегаты Черноморского флота РФ провели учебные стрельбы

Фрегаты Черноморского флота России «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя ЧФ Алексея Рулева.

По его словам, экипажи военных кораблей выполнили подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук.

Рулев отметил, что они успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели.

Учения прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ России на 2020 учебный год.