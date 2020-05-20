В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57

В США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Автор публикации задается вопросом о том, каким образом этот истребитель может стать беспилотным.

«Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения», — говорится в материале издания.

Как утверждает издание, российская авиационная промышленность отстает от зарубежных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов. При этом «Москва изо всех сил старается наверстать упущенное», указывается в публикации.

Журналист отмечает, что помимо прочего, речь идет о том, что Су-57 отрабатывает совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».