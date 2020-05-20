Армия Хафтара решила отвести свои силы от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приняла решение отвести свои подразделения на 2-3 км от всех фронтов возле столицы страны Триполи. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, размещенном в его Facebook.

Он отметил, что силы ЛНА пошли на такой шаг из-за наступления праздника разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

По словам Ахмеда аль-Мисмари, отвод отрядов будет осуществлен, чтобы увеличить простор в районе Триполи для проведения религиозных обрядов и «обмена визитами, а также связями между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны».

В ЛНА надеются, что силы Правительства национального согласия (ПНС) последует их примеру «во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан» и отведут свои силы 20 мая.