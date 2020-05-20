В Нигере 12 солдат были убиты при нападении боевиков

Бойцы радикальной группировки »Боко Харам» в ночь с понедельника на вторник, 19 мая, напали на военный пост в Нигере, в результате чего погибли 12 солдат, а еще были ранены десять военнослужащих. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на Минобороны.

По данным военного ведомства, инцидент случился в регионе Диффа на юго-востоке страны.

Министерство обороны уведомило, что семь нападавших были устранены.

«Боко Харам» — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года члены «Боко Харам» присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), запрещенной в России и других странах.

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