Три человека погибли при крушении Ми-8 в Подмосковье

Экипаж из трех человек погибли при крушении военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«При крушении вертолета Ми-8 погиб весь экипаж воздушного судна в составе трех человек», — сказали в экстренных службах.

Ранее появилась информация, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при выполнении учебного полета недалеко от Клина. По предварительным данным, причиной катастрофы стали технические неполадки.

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