В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с Ми-8 в Подмосковье

По предварительной оценке, причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 Военно-космических сил России в Подмосковье могла стать техническая неисправность. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в «Газету.Ru».

В настоящее время к месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования Воздушно-Космических сил, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области, экипаж погиб.

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