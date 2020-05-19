В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с Ми-8 в Подмосковье
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По предварительной оценке, причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 Военно-космических сил России в Подмосковье могла стать техническая неисправность. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в «Газету.Ru».
В настоящее время к месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования Воздушно-Космических сил, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области, экипаж погиб.
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