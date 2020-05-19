Китайские эксперты оценили боеспособность Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 отличается высоким уровнем боеспособности, говорится в одной из статей китайского издания «Хуаньцю шибао».
Эксперты отмечают хорошую маневренность самолета, высокую скорость и мощный арсенал для ликвидации наземных и морских целей, подчеркнув исключительные способности Су-34 при атаке наземных целей.
Авторы материала обращают внимание на то, что бомбардировщик может нести до 12 образцов вооружения, в том числе управляемые и кассетные авиационные бомбы.
В статье также написано о способности самолета выполнять фигуру высшего пилотажа «Кобра», которая в бою помогает экстренно сбросить скорость, что позволяет «стряхнуть с хвоста» истребитель противника.
Кроме того, эксперты сообщают об особенной конструкции планера, в частности о носовой части в виде «утиного клюва», позволяющей разместить эффективную РЛС с большим диаметром действия.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 по своим боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+, обладает новейшей системой управления вооружением.
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