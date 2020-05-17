МГУ переносит военные сборы студентов в этом году из-за коронавируса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова решил перенести военные сборы, которые должны были состояться летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

«Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что новые даты сборов на данный момент обсуждаются и будут утверждены Минобороны России.

Отмечается, что информацию обо всех изменениях оперативно сообщат руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9 709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2 631.