В Венесуэле задержали пытавшихся проникнуть в страну дезертиров

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что военные республики задержали 39 дезертиров, которые пытались вторгнуться на территорию страны через границу с Колумбией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя оборонного ведомства, они намеревались стать участниками «подготовленной операции [по вооруженному вторжению в Венесуэлу], финансируемой из-за рубежа».

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.

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